الزناتي: قرار تأجيل القمة ضرب المسابقة في مقتل

أكد حسام الزناتي، مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن قرار تأجيل مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، كان أمني بحت، مشيرًا إلى أنه لايمكنه تجاوز الأمن أو مناقشته.

وكشف الزناتي، في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "بمجرد علمي بوجود نية للتأجيل، رد فعلي أني غير قادر على الاستمرار".

وتابع: "شعرت أن القرار ضرب للمسابقة في مقتل، ما صفق لنا الناس له، لم يتحقق (بشأن القرعة غير الموجهة للدوري)".

وأوضح: "تنظيم جدول الدوري لم يمثل لي أزمة على العكس".

وأضاف: "رابطة الأندية لابد أن تأخذ شكل قانوني قبل تفعيلها".

واختتم: "لا أريد التعليق على فترة، لم أكن متواجد بها، هناك معطيات لا يعرف الأشخاص، هي من تجعل اتخاذ القرار بهذا الشكل".