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يحتفل اليوم، الإثنين، الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم النادي الأهلي السابق، بعيد ميلاده الـ40.

اشتهر فلافيو بمسيرته مع النادي الأهلي، حيث خاض 155 مباراة مع الأهلي تمكن خلالهم من تسجيل 56 هدفًا وصنع 18 آخرين خلال 4 سنوات قضاها داخل القلعة الحمراء.

فلافيو وُلد في 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا، وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولي.

وانضم النجم الأنجولي للأخلي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2005، وقضى موسمه الأول بحالة من عدم التوفيق، حيث لم يسجل سوى هدف واحد فقط، قبل أن يتألق ويسجل 17 هدفًا بالدوري وصنع 6 آخرين في 24 مباراة شارك بها مع انطلاق الموسم الثاني 2006/2007.

وتوّج فلافيو مع الأهلي بـ16 بطولة مختلفة محلية وقارية.

وفي عام 2015 أعلن فلافيو اعتزال كرة القدم ليعمل كمدرب عام بفريق بترو أتليتكو.