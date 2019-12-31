إسرائيل تبدأ استخراج الغاز من حقل «ليفياثان» بالبحر المتوسط

بدأ في إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وذلك بعد مرور عقد على اكتشافه.

وتدير شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.

وكانت المتحدثة باسم شركة ديليك مايا سبير قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التدفق "التاريخي" الأول للغاز من الحقل إلى الشبكة الوطنية الإسرائيلية على الشاطئ سيبدأ في تمام الساعة 0600 بتوقيت جرينتش تقريبًا.

ومن المقرر لاحقا تصدير جزء من غاز هذا الحقل إلى مصر والأردن عبر خطوط أنابيب.

وكان من المقرر بدء تشغيل الحقل قبل أسبوع، لكن وزارة البيئة الإسرائيلية أخرته في اللحظة الأخيرة، وطلبت من شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية للطاقة تقديم بيانات إضافية حول السلامة والنظافة.

وتأمل إسرائيل أن يساهم هذا الحقل البحري في تحسين علاقاتها مع الدول الإقليمية وأن تصبح مصدراً رئيسياً للطاقة، مع تقليل اعتمادها على النفط.

ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر، وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليار متر مكعب.