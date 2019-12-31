تركيا تقبض على 13شخصا اجنبيا للاشتباه بالتخطيط لهجمات إرهابية

ألقت الشرطة التركية القبض على 13 من الأجانب للاشتباه بالتخطيط لهجمات إرهابية تستهدف احتفالات رأس السنة باسم داعش ، حسبما ذكرت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، انه في وقت مبكر من صباح هذا اليوم ، قامت وحدات شرطة مكافحة الإرهاب بشن مداهمات على عناوين المشتبه بهم في العاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضافت أن كل من المشتبه بهم كانوا يخططون لان يقوم كل واحد منهم بشن هجوم إرهابي منفصل يستهدف الاحتفالات.

واتضح أن المشتبه بهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط في مناطق النزاع في سورية والعراق.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ، زُعم أن المشتبه بهم تبادلوا صورًا لعمليات الإعدام والتدريب المسلح المقدم للأطفال الصغار من موقع المجموعة الإرهابية ، بحسب المصادر.

عثرت الشرطة على عدد من الوثائق التنظيمية للجماعة الإرهابية أثناء التفتيش المواقع التي داهمتها.

كما ذكرت المصادر أن العملية مستمرة وأن عدد الاعتقالات مرشح للارتفاع .

ولم تكشف المصادر عن جنسيات المقبوض عليهم.

كان قد قتل 39 شخصا بينهم 15 أجنبيا على الأقل وجرح 69 آخرون في هجوم على ملهى ليلي في مدينة اسطنبول مع بدء السنة الجديدة 2017.

وتبهى تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.