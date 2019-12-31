 رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز بكين وموسكو للتعددية والنظام الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز بكين وموسكو للتعددية والنظام الدولي

بكين - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 10:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 10:50 ص

 

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أهمية مواصلة التبادلات الوثيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل توجيه العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في جميع المجالات والارتقاء بها إلى مستوى جديد، معربا عن أمله أن تساعد الدولتان في حماية التعددية والنظام الدولي وفي مركزه الأمم المتحدة.

وقال بينج -في رسائل تهنئة تبادلها اليوم مع نظيره الروسي بمناسبة العام الجديد- إن عام 2019 كان استثنائيا بالنسبة للصين وروسيا منذ أن رفعت الدولتان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق في الحقبة الجديدة، مشيدا بالنتائج المثمرة للعلاقات الثنائية لاسيما في مجالات التجارة والطاقة والثقافة والتكنولوجيا.

من جهته، أشاد الرئيس الروسي بالعلاقات الروسية الصينية، مؤكدا أن روسيا أولت اهتماما كبيرا "للعام الروسي الصيني للابتكار العلمي والتكنولوجي".

وأضاف أن التعاون الشامل بين البلدين والتنسيق البناء والتعاون في الشؤون الدولية سيستمر في الوصول إلى مستويات جديدة في ظل الجهود المشتركة التي يبذلها الجانبان.

كما تبادل رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ رسائل التهنئة مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، حيث أشاد الجانبان بالزخم القوي للعلاقات الثنائية، وتعهدا بضخ المزيد من الزخم في التنمية المشتركة للبلدين من أجل إحراز تقدم أكبر في العام الجديد.


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