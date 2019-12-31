تركيا: تحييد 1668 إرهابيا والقبض على 450 الف مهاجر غير شرعي

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 1668 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الانفصالي، بينهم 134 من القيادات، خلال عام 2019.

وأكّد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء استمرارها وبحزم في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره والدفاع عن استقرار البلاد،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

يذكر أن تركيا تشن هجمات تستهدف حزب "بي كيه كيه" الذي تصنفه منظمة إرهابية، داخل البلاد وفي شمال العراق.

وفي البيان نفسه، أشارت وزارة الداخلية إلى أن الجهات المعنية، ضبطت 450 ألف مهاجر غير شرعي في عموم البلاد خلال عام 2019.

وأضاف البيان أن السلطات التركية قامت في الفترة نفسها بترحيل 103 آلاف و93 منهم، فيما اعتقلت 8 آلاف و798 من مهربي البشر.

يشار إلى تركيا تعتبر معبرا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى اوروبا بحثا عن فرص عمل.