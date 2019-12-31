أغلقت موريشيوس، اليوم الثلاثاء، بورصتها لليوم الثاني على التوالي، بسبب تعرض الساحل الشرقي للدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، للعاصفة الاستوائية "كالفينيا".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن هيئة الارصاد الجوية في موريشيوس، قولها على موقعها الإلكتروني، إن العاصفة تحركت صباح اليوم الثلاثاء في اتجاه جنوبي بعيدا عن موريشيوس، وأن المخاوف من تحولها إلى إعصار قوي ومن ضرب الجزيرة، قد تراجعت بشكل كبير.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية في موريشيوس – التي تشهد حاليا ذروة الموسم السياحي - سقوط أمطار متوسطة مع حدوث بعض العواصف الرعدية وهبوب رياح قوية.

من ناحية أخرى، قال نيشان أوبيلوك، مدير تنمية الأسواق في البورصة، إنها قد تم إغلاقها كإجراء احترازي.

وقال أوبيلوك في اتصال هاتفي: "من المتوقع اليوم أيضا أن يكون اليوم قصيرا، حيث سيتم إغلاق التداول عند الظهر لان اليوم سيشهد عشية رأس العام الجديد".

من جانبه، قال جيريش أبايا المسؤول في المطار الوحيد في البلاد، والذي كان قد تم إغلاقه أمس الاثنين، أنه قد أعيد فتحه اليوم.

كما تم اليوم إعادة فتح البنوك وغيرها من الشركات، والتي كان قد تم إغلاقها أمس الاثنين بشكل رئيسي.