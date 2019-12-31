بابا الفاتيكان يدعو الكنيسة إلى الاقتراب من الناس

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دعا البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، الكنيسة بمناسبة العام الميلادي الجديد إلى النزول إلى الاقتراب من الناس.

وقال البابا في كاتدرائية القديس بطرس في روما اليوم الثلاثاء:" نحن مدعوون إلى الالتقاء مع الآخرين والاستماع إلى وجودهم وصرخات استغاثتهم".

وأضاف البابا أن الناس والكنيسة عليهم الإنصات والحديث إلى بعضهم البعض " وبهذه الطريقة ينتشر فعليا في المدينة وفي الكنيسة أيضا هواء جديد، والرغبة في العودة مرة أخرى إلى الشارع والتغلب على المنطق القديم للمعارضة والحدود والتعاون وبناء مدينة أكثر عدالة وأخوة".

وقبل القداس، قام فرنسيس بزيارة عفوية لإحدى كنائس روما للمشاركة في حفل تأبين صديقة شخصية.

وسيفتتح الحبر الأعظم العام الجديد بقداس في كاتدرائية القديس بطرس غدا الأربعاء الموافق أول يناير المقبل والذي يعد في الكنيسة الكاثوليكية يوما عالميا للسلام.