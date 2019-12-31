كوريا الجنوبية تواصل السعي لتقليل الاعتماد على الواردات اليابانية

تواصل وزارة المالية الكورية الجنوبية سعيها لتقليل الاعتماد على المعدات والأدوات والمكونات الواردة من اليابان العام المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية هونج نام-كي ترأس الاجتماع الأخير للوزارت المرتبطة بالاقتصاد لهذا العام لتعزيز قطاعات المكونات وقطع الغيار والمعدات المحلية في مواجهة قيود التصدير اليابانية.

وأفادت الوزارة بأن الحكومة الكورية ستتعامل بحسم مع قيود التصدير اليابانية حتى ترفع. وتخطط كوريا الجنوبية لاستثمار حوالي 7.8 تريليون وون (6.46 مليار دولار) في قطاع البحث والتطوير المتعلق بالأدوات وقطع الغيار والمعدات المحلية في السنوات السبع التالية.

يشار إلى أن طوكيو قد شددت في يوليو السابق قواعد تصدير 3 أدوات أساسية لتصنيع أشباه الموصلات والشاشات إلى كوريا الجنوبية ، كما أزالتها من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم.

من جهتها، ترى كوريا الجنوبية إجراءات اليابان خطوات انتقامية ضد حكم محكمة كورية العام الماضي على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري من الكوريين وقت الاحتلال الياباني الذي استمر منذ عام 1910 وحتى 1954.