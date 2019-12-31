ياسمين فؤاد: «اتحضر للأخضر» نوع من التحفيز والتوعية للحفاظ على البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن حملة «اتحضر للأخضر» تأتي في إطار التوعية بدور الوزارة في ضوء المجهود الذي تبذله بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت خلال لقاء مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الحملة بدأت في أول عام 2019 بسبب قلة ومحدودية الوعي البيئي، مشيرة إلى أن الدول الناجحة يكون المواطن فيها واعيًا وقادرًا ومتفاعلًا في الحفاظ على البيئة.

وأشارت إلى انقسام «اتحضر للأخضر» لشقين؛ التحضر بمعنى مصر صاحبة الحضارة العظيمة الممتدة لآلاف السنين والتحضر بمعنى الحفاظ عليها، واتحضر بمعنى استعد، مردفة: «نوع من أنوع التحفيز إن في حاجة جاية»، بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أن استغراق الحملة مدة 3 أعوام يأتي في إطار أن النجاح في نشر الوعي وبدء الممارسات الصحيحة تستغرق هذه المدة، متابعة: «من أجل الحصول على انعكاسات وصدى طيب للمبادرة، ولن نعتمد فقط على التوجيه برسائل إعلامية، ولكن سيشارك معنا الفنانون المؤثرون على الشعب المصري، وفي رمضان سنركز على الاستهلاك وترشيده».

وذكرت أن التحديات التي واجهت الوزارة كانت في كيفية مخاطبة المواطن، لأن لغة البيئة صعبة والمصطلحات ثقيلة على المواطن أن يستوعبها، لافتة إلى معالجة هذا الأمر في إعلان الحملة باستخدام لغة بسيطة سهلة وتبسيط المعلومة بأن البيئة كالموارد الطبيعية.