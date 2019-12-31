ضبط شخصين لاتهامهما بحيازة 166 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

تمكنت مباحث مكافحة الاتجار في المواد المخدرة، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الاسكندرية، من ضبط شخصين، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما 166 طربة لمخدر الحشيش.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل، من ضبط شخصين، أحدهما حاصل على دبلوم، سبق إتهامه في قضيتي "أقراص مخدرة، وسرقة سيارة" مقيم في الإسكندرية، والثاني طالب، مقيم في محافظة القاهرة، حال استقلالهما سيارتين، وبحوزتهما، 166 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، اكدتها تحريات مُسبقة للمباحث وإذن صادر من النيابة العامة، وذلك في كمين أعد لضبطهما في نطاق دائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.