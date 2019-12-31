«الهجرة»: لم يستدل حتى الآن على أسرة المسن المصري طريح الفراش في مستشفى بالكويت

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنها تواصلت مع طارق القوني سفير مصر في الكويت، بخصوص حالة المسن المصري يوسف ناصر، الذي يرقد طريح الفراش في مستشفى الفروانية بدولة الكويت الشقيقة؛ لمتابعة حالته الصحية.

وأوضحت مكرم أنها تواصلت هاتفيًا مع محافظ الفراونية بدولة الكويت، حيث تقع المستشفى الذي يعالج المسن المصري "يوسف ناصر"، والذي أشار إلى أنه لم يُستدل على أسرته، وناشد من لديه أي معلومات أن يدلي بها من أجل الوصول إلى أهله؛ لأن المُسن يعاني من أمراض الشيخوخة.

وشكرت وزيرة الهجرة، السلطات الكويتية على حسن رعايتها للمريض المصري طوال هذه السنوات، ومحافظ الفروانية لاهتمامه بالمريض وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

يذكر أن وسائل التواصل مع مكتب شكاوى وزارة الهجرة: (الخط الساخن 19787 - رقم التليفون

0233036436 - من خارج مصر 0020233036436 - الفاكس 33036437).