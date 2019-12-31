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باكستان تسجل أعلى عدد حالات إصابة بشلل الأطفال منذ 5 سنوات

إسلام آباد - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 3:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 3:08 م

سعت السلطات في باكستان جاهدة، من أجل احتواء انتشار شلل الأطفال بين المواطنين في عام 2019، الذي شهد تسجيل أعلى عدد لحالات الإصابة الجديدة بالمرض منذ 5 سنوات، في ظل مقاطعة حملات التطعيم والهجمات على العاملين في مجال الصحة الذين يشاركون فى هذه الحملات.

وقال مسؤول كبير في البرنامج الوطني للقضاء على شلل الأطفال، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة المبلغ عنها بلغ 117 هذا العام.

وانتشر المرض في المنطقة الجبلية في شمال غرب البلاد، الواقعة بالقرب من الحدود الأفغانية، والتي ظلت تحت سيطرة المسلحين الإسلاميين لسنوات. وفي عام 2019، تم الإبلاغ عن 83 حالة إصابة جديدة بالمرض من المنطقة.

وكان عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال بلغ ذروته في عام 2014، حيث تم تسجيل 306 حالات إصابة، وهو العام الذي بدأ فيه أيضا الهجوم على طالبان، ولكن كان هناك تراجع في عدد حالات الاصابة منذ ذلك الحين. وانخفض العدد إلى 54 في عام 2015، وبلغ 20 أو أقل في السنوات الثلاث التالية، بحسب ما جاء في الإحصاءات الرسمية.

وتواجه الحملة التي تمولها الأمم المتحدة لتطعيم جميع الأطفال دون سن الخامسة، معارضة من جانب المسلحين الإسلاميين وأتباع التيار الديني المحافظ، الذين يعتقدون أن التطعيم يهدف إلى إصابة الأطفال المسلمين بالعقم.

وقتل المتشددون المئات من العاملين في قطاع الصحة ومن أفراد الشرطة الذين يقومون بحراستهم.


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