باحث: المخابرات الأمريكية طورت وسيلة لتقييد استخدام الصواريخ المقدمة لحلفائها

(رويترز)

قال باحث إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية طورت تقنية لتقييد استخدام الصواريخ المضادة للطائرات بعد خروجها من حيازة القوات الأمريكية، وهي خطوة يقول خبراء إنها قد تقنع واشنطن بأن نشر أسلحة قوية على نحو متزايد إجراء آمن.

وقال الباحث الهولندي جوس فيتزلس أمام مؤتمر للأمن الإلكتروني في لايبزيج بألمانيا يوم السبت إن التقنية الجديدة تهدف للاستخدام مع أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (مانباد).

أضاف فيتزلس أن هذه الطريقة وردت في مجموعة من وثائق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي نشرتها ويكيليكس عام 2017، لكن كان هناك خطأ في تسمية الملفات فلم تجذب انتباه كثيرين حتى الآن.

وقال إن الوكالة خلصت إلى ”حل ذكي للسيطرة على الأسلحة“ من شأنه أن يقيد استخدام الصواريخ ”لوقت محدد ومكان بعينه“.

وتمنع هذه التقنية، التي يشار لها باسم ”جيوفينسنج“ أو المحيط الجغرافي، استخدام الصاروخ خارج المنطقة الجغرافية المحددة له.



فالأسلحة التي يتم تعطيلها وتُترك عند مغادرة ساحة المعركة تكون جاذبة. والصواريخ المحمولة القادرة على بلوغ ارتفاعات عالية والتي تزود بها الولايات المتحدة حلفاءها يمكن أن تسهم في كسب حروب لكنها كثيرا ما تُفقد أو تُباع أو تُنقل لمتطرفين.

وعلى سبيل المثال، يُنسب الفضل لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة ”ستينجر“، التي قدمتها أمريكا لمساعدة المجاهدين الأفغان، في طرد القوات السوفيتية من أفغانستان خلال الثمانينيات والتسعينيات.

لكن المسؤولين الأمريكيين أنفقوا منذ ذلك الحين مليارات الدولارات لإزالة الصواريخ من أفغانستان ومن مناطق صراعات أخرى بأنحاء العالم.

وقال فيتزلس إنه لم يتضح بعد ما إذا كان تصميم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جرى تنفيذه أم لا، لكنه أشار إلى أن الفترة الظاهرة لتطويره والتي وردت في بيانات الوثائق كانت بين عامي 2014 و 2015 تتزامن تقريبًا مع تقارير وسائل الإعلام عن نشر منظومات (مانباد) لمسلحي المعارضة في سوريا.



وأضاف أنه ربما يُنظر إلى ”جيوفينسنج“ كوسيلة لضمان استخدام الصواريخ في ساحة الحرب السورية فقط وليس في أي مكان آخر.