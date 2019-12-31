أشادت كاري لام زعيمة هونج كونج، المحاصرة بالمشكلات اليوم الثلاثاء، برجال الشرطة في البلاد وامتدحتهم لقدرتهم الاحترافية في الحفاظ على القانون والنظام في ظل الظروف القاسية التي مرت بهم خلال العام المنصرم.

وجاء ذلك أثناء زيارة لام لمقر الشرطة في وان تشاي ، وهي منطقة معروفة بحياتها الليلية الصاخبة ، وسط الاحتفالات بحلول العام الجديد.

وأبرزت لام أيضا المحن التي يعاني منها ضباط الشرطة وقالت إن الحكومة ستضمن تقديم الدعم للاحتياجات الطبية والنفسية للضباط وعائلاتهم، وأنها "لن تدخر جهداً" في تقديم المساعدة للمتضررين جراء الضغوط الحالية الملقاة على عاتقهم لتأدية واجباتهم.

من ناحية أخرى، تجمع المتظاهرون في محطات السكك الحديدية بأرجاء المدينة الواسعة، حيث كان اليوم الثلاثاء هو الساعات الأخيرة لما وصف بأنه كان عام مضطرب للمدينة.

وفي وقت سابق، ضبطت الشرطة اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواد المستخدمة في تصنيع القنابل الحارقة، فوق أحد التلال، وذلك بعد أن كشف عن موقعها مشتبه بهم تم إلقاء القبض عليهم في الصباح .

وعثر رجال الشرطة على كمية من البنزين تكفي لصنع 100 قنبلة حارقة، وهم يعتقدون أنها كانت ستُستخدم في إطار سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي تهدف إلى تعطيل احتفالات ليلة رأس السنة.

وفي ظل مخاوف تتعلق بالسلامة، ألغيت في وقت سابق عروض الألعاب النارية المقرر إقامتها في منتصف ليلة رأس السنة، التي تشتهر بإضاءة سماء هونج كونج.