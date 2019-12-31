عائلات أمريكية تقاضي شركة اتصالات بتهمة دفع أموال لطالبان لعدم تفجير أبراج المحمول الخاصة بها في أفغانستان

(د ب أ)

أقامت عائلات جنود ومدنيين أمريكيين قتلوا أو أصيبوا خلال هجمات في أفغانستان دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة "إم.تي.إن" للاتصالات في جنوب افريقيا بتهمة دفع أموال لحركة طالبان المتشددة لمنع مقاتليها من تفجير أبراج المحمول الخاصة بالشركة في أفغانستان.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن مستندات القضية أن عائلات حوالي 150 من الجنود والمدنيين الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان اتهموا الشركة بدفع أموال لقادة طالبان لحماية أبراج المحمول، بدلا من تكبد استثمارات باهظة لتوفير الحماية للأبراج التي تستخدم في نقل إشارات شبكات المحمول.

وأضافت بلومبرج أن الدعوى القضائية اتهمت الشركة أيضا بأنها "مارست بنشاط عملية دفع أموال نظير الحماية"، وأنها "كانت تدعم طالبان عن طريق وقف عمل أبراج المحمول بناء على طلب الجماعة المتشددة".

وذكرت بلومبرج أن شركة "إم.تي.إن" هي واحدة من ست شركات متضمنة في الدعوى، التي تسعى للحصول على تعويضات لأسر الضحايا بموجب قانون مكافحة الارهاب الأمريكي.

وذكرت شركة "إم.تي.إن" في بيان اليوم الاثنين أنها تراجع تفاصيل الدعوى، "ولكنها ترى أنها تمارس أعمالها بشكل مسؤول ومتوافق مع القانون في جميع المناطق التي تعمل فيها".

وأكدت الشركة أنها "تعتزم الدفاع عن موقفها إذا ما استدعت الحاجة".