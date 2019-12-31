الخارجية العراقية: جميع الخيارات مفتوحة إن لم يلب سفير واشنطن طلب الاستدعاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة إن لم يلب السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر طلب استدعائه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في حديث لقناة "العهد"، إن "الوزارة ستستدعي السفير الأمريكي ماثيو تولر لبحث قضية القصف الذي تعرض له عدد من مقار الحشد الشعبي وأودى بحياة عشرات الشهداء والجرحى".

وأضاف الصحاف أن "الوزارة ستذهب لخطوة أبعد من ذلك باتجاه الحوار مع جميع الشركاء الأوروبيين المنضوين في التحالف الدولي، فضلا عن الأصدقاء الدوليين، للدفاع عن سيادة العراق".

ولفت إلى أن "جميع الخيارات ستكون مفتوحة في حال لم يلب السفير الأمريكي طلب الاستدعاء".

كانت الوزارة أدانت في بيان رسمي الليلة الماضية بشدة قيام قوات أمريكية بقصف مقار كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، وأكدت أنها تعتزم استدعاء السفير الأمريكي لإبلاغه بالموقف العراقي الرسمي بهذا الشأن.

وذكرت تقارير إخبارية اليوم أن السفير وعددا من كبار موظفي السفارة غادروا لجهة غير معلومة.