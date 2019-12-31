«جيرمان وينجز» تلغي 60 رحلة إضافية على خلفية استمرار إضراب أطقم الضيافة

دخل إضراب أطقم الضيافة بشركة "جيرمان وينجز" الألمانية يومه الثاني، حيث جرى إلغاء 60 رحلة اليوم الثلاثاء.

وكانت نقابة أطقم الضيافة الجوية (أوفو) دعت إلى إضراب لثلاثة أيام بسبب خلاف يتركز على اللوائح التي تنظم العمل بدوام جزئي.

وتأثرت الخدمة في مطار كولونيا بون بشكل خاص من جراء الإضراب، كما تم إلغاء رحلات مقررة من كل من برلين ودوسلدورف وميونخ.

ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب الذي يتزامن مع عطلات بداية العام الجديد في إلغاء إجمالي 180 رحلة، معظمها داخلية. وأعلنت الشركة أنه من بين 1200 رحلة مقررة خلال فترة الإضراب، سيجري تشغيل أكثر من ألف منها كالمعتاد.

تجدر الإشارة إلى أن "جيرمان وينجز" تشغل رحلات لـ"يورووينجز"؛ التابعة لشركة "لوفتهانزا"، حيث أن نحو 30 طائرة من إجمالي أسطول "يورووينجز"، المؤلف من 140 طائرة، تتبع "جيرمان وينجز".

كما تشغل "جيرمان وينجز" حوالي 1400 شخص لصالح "يورووينجز"، منهم 800 من أطقم الضيافة.