(د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن بنك "مونتي دي باشي دي سيينا سبا" الإيطالي باع قروض لم يتم تسديدها تقدر بنحو 8ر1 مليار يورو (2 مليار دولار أمريكي)، في إطار سعيه للوصول لهدفه مبكر بعامين فيما يتعلق بخفض حجم المخاطر.

وقال البنك في بيان اليوم الاثنين إنه تم بيع قروض لم يتم تسديدها مع فوائدها بدون ضمان بقيمة 6ر1مليار يورو إلى بنك أيليمتي سبا.

وذكر البيان أنه تم بيع قروض من غير المحتمل سدادها بقيمة 2ر0 مليار يورو، وهو ما أدى إلى خفض حجم قروضه التي لم يتم تسديدها خلال هذا العام إلى نحو 8ر3 مليار يورو.

وتعد مبيعات القروض جزءًا من خطة ماركو موريلي، الرئيس التنفيذي لبنك مونتي دي باشي دي سيينا سبا، لضبط الميزانية العمومية للبنك، وخفض التكاليف وبيع العقارات لمساعدة الدولة على استرداد جزء من مبلغ قدره 4ر5 مليار يورو استثمرته كجزء من إعادة رسملة البنك البالغة 3ر8 مليار يورو.

ويخططك بنك مونتي دي باشي، الذي تمتلك فيه الحكومة الإيطالية حصة بنحو 68 بالمئة، للخروج من سيطرة الدولة بحلول عام 2021 حسبما تقتضي خطة الإنقاذ التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أمس الأحد ، أن الحكومة الإيطالية أجلت نشر خطة الانسحاب من بنك مونتي دي باشي إلى بداية عام 2020 ، دون تحديد موعد محدد.