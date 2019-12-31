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كشف حسام الزناتي، مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد بدأ الموسم المقبل من مسابقة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن مباراة السوبر المحلي ستقام في النصف الثاني من شهر فبراير.

وقال الزناتي، في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "الخيارات ليست عديدة بشأن تحديد موعد مباراة السوبر، مبدئيا اللقاء سيقام في النصف الثاني من فبراير".

وتابع: "النصف الأول ارتباطات في الدوري مباراة الأهلي ضد المصري، والزمالك ضد الترجي".

وأوضح: "قمة الدور الثاني في موعدها بالجولة 21، المباراة ستلعب لا محالة".

وأضاف: "الموسم المقبل سيبدأ في منتصف أغسطس، انتهاء الموسم الجاري وفقا لمسيرة الأندية المشاركة في إفريقيا، وفي الأغلب منتصف يونيو".

واختتم حديثه: "أخطط لإقامة آخر جولتين في نفس التوقيت، إذا تأهل الأهلي أو الزمالك لنهائي إفريقيا سأضطر لتأجيل الجولتين".