 مقرب من مقتدى الصدر: الاحتجاجات أمام السفارة الغرض منها إنهاء تظاهرات الشعب الإصلاحية - بوابة الشروق
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مقرب من مقتدى الصدر: الاحتجاجات أمام السفارة الغرض منها إنهاء تظاهرات الشعب الإصلاحية

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 10:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 10:08 م

حذر مصدر مقرب من مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء من أن التظاهرات أمام مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء يراد منها إنهاء تظاهرات الشعب الإصلاحية.

وقال محمد صالح العراقي المقرب من الصدر في تصريح صحفي: «أدعو إخوتي الثوار للثبات والاستمرار على سلميتهم وعدم الاحتكاك بهم ولا تحزنوا ولا تهنوا إن رأيتم الخضراء مفتوحة أمامهم ومغلقة بوجهكم».

وخاطب المتظاهرين في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات «أنتم اليوم على أسوارها/المنطقة الخضراء/وغدا سيكون الشعب فيها من خلال الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الحكماء والعقلاء وسيكتب الشعب مقدمة لإنهاء الفساد والتحزب».
وقال "ادخلوها من أبواب الانتخابات آمنين فالفساد يلفظ انفاسه".

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد ، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن 460 متظاهرا وإصابة 20 ألف آخرين في صفوف الطرفين.

وأدت هذه المظاهرات إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.


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