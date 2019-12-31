صحيفة بلجيكية: نصف الكوكايين المشحون من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا يتم شحنه من بلجيكا



ذكرت صحيفة "لو سوار" البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أن حوالي نصف كميات الكوكايين التي يتم شحنها من أمريكا اللاتينية إلى السوق الاوروبية، يتم إرسالها عن طريق موانئ بلجيكية، وذلك بحسب برنامج تابع للامم المتحدة، مسؤول عن مراقبة حاويات الشحن.

ويتم ضبط كميات قياسية من الكوكايين في الاتحاد الأوروبي، كان وصل حجمها إلى 4ر140 طن في عام 2017، وهي أحدث البيانات المتاحة في الوقت الحالي، بحسب المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات وإدمانها، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي معنية بالاشراف على مثل هذه القضايا.

وكان برنامج مراقبة الحاويات التابع للأمم المتحدة، صادر أكثر من 77 طنا من الكوكايين في وقت سابق من العام الجاري، في دول منشأها بأمريكا اللاتينية، بحسب ما قاله منسق المشروع بوب فان دن بيرجه لصحيفة "لو سوار".

وقال رجل الشرطة البلجيكي السابق: "كان هناك نحو 63 طنا في طريقها إلى أوروبا، و31 طنا في طريقها إلى الموانئ البلجيكية".

ويساعد برنامج مراقبة الحاويات الدول في فرض إجراءات صارمة ضد تجارة الشحن غير المشروعة. ويعمل البرنامج في نحو 15 دولة بأمريكا اللاتينية، من بينها موانئ في البرازيل وبنما وسورينام وبيرو، وهي مراكز مهمة لتصدير الكوكايين الذي يتم إنتاجه في المنطقة.