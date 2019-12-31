مدرب الإمارات يعلن قائمة الفريق للتصفيات المشتركة

اختار الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب المنتخب الاماراتي الأول لكرة القدم 25 لاعبا استعدادا لمباراتي الفريق بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويستعد منتخب الأبيض بمعسكر قصير في دبي خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من يناير 2020 ضمن الاستعدادات المبكرة لخوض مباراتي ماليزيا واندونيسيا في مارس القادم ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وضمت القائمة اللاعبين: خالد عيسى، مهند العنزي، محمد عبدالرحمن، بندر الاحبابي من نادي العين، وعبدالعزيز هيكل ، محمد مرزوق ، وليد عباس، محمد جابر، عبدالله النقبي، وليد جسن، أحمد خليل من شباب الأهلي دبي، ومحمد فوزي، عامر عبدالرحمن، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن من نادي الجزيرة، عادل الحوسني، الحسن صالح، سالم سلطان من الشارقة، حبيب الفردان، أحمد شنبيه، طارق أحمد من نادي النصر، محمد برغش، خليل إبراهيم من نادي الوحدة، حبوش صالح من الوصل، وخالد باوازير من الظفرة.

ويبدأ المنتخب الاماراتي التجمع السبت القادم على ملعب ذياب عوانه بمقر اتحاد الكرة في دبي.

وأكد عيسى مير مشرف المنتخبات الوطنية بأن القائمة ليست نهائية، وخلت من عناصر المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند، وأن الجهاز الفني سوف يحرص على متابعة الحالة الصحية للاعبين الدوليين المصابين بالتنسيق مع الأجهزة الطبية بالأندية.