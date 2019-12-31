متشددون إسلاميون يقتلون 18 شخصا في هجوم بشرق الكونجو

(رويترز)

قال مسؤول إقليمي ومنظمة حقوقية محلية يوم الاثنين إن إسلاميين متشددين قتلوا 18 شخصا في هجوم على قرية بشرق الكونجو وذلك في تطور جديد ضمن هجوم مضاد مستمر منذ 60 يوما أودى بحياة نحو 200 مدني.

وقع الهجوم في أبيتينا وهي منطقة غابات نائية على بعد بضعة أميال من الحدود مع أوغندا حيث زادت هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة إسلامية أوغندية، منذ 30 أكتوبر تشرين الأول عندما شن الجيش حملة لاستئصالها.

وقال دونات كيبوانا حاكم منطقة بيني ”شن متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة غارة في... أبيتينا مساء الأحد. قتل المتمردون 18 شخصا وحرقوا ثمانية منازل“.

وأضاف أن الجيش تلقى إخطارا بالهجوم لكنه وصل عقب وقوع القتل. وقالت منظمة سيبادهو الحقوقية أيضا إن 18 شخصا قد قتلوا.