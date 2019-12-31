وزير السياحة والآثار عن تطوير ميدان التحرير: «مش هتعرفوه بعد شهرين»



هديل هلال

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن عملية تطوير ميدان التحرير ستشمل دهان كافة العمارات، وجعل كافة واجهات المحلات والعمارات بشكل واحد، معقبًا: «مش هتعرفوا ميدان التحرير بعد شهرين».

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الميدان سيزين بمسلة أصلية وسيوضع على أربع جهات من حوله أربعة كباش ينظرون إلى الجهات الأصلية، مردفًا: «الناس ستكون فخورة بآثار بلدها لأن ميدان التحرير معلم مصر وأهم ميادين العالم».

وأوضح أن المسلة مأخوذة من منطقة صان الحجر وسيبلغ ارتفاعها 18 مترًا، يتم جمعها وترميمها الآن، لافتًا إلى أن الوزارة أقامت مسلتين بمنطقة صان الحجر منذ عام، ونقلت مسلتين إلى مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام المتحف والأوبرا، إضافة إلى مسلة بمدينة العلمين.

وعن الكباش المنقولة، نفى أن تكون مأخوذة من طريق الكباش، موضحًا: «المنقول ليس من طريق الكباش، نحن من نرمم طريق الكباش، الكباش من الكرنك إلى الأقصر والكباش أمام واجهة معبد الأقصر، محدش قرب منها، بالعكس نرممها ونصرف عليها عشرات الملايين من الجنيهات وسيتم افتتاح الطريق قريبًا».

وتابع: «بعد طريق الكباش بعد الصرح الأول على اليمين، هناك صف من الكباش بعدد 28 كبشًا، سنأخذ منها أربعة وننقلها إلى ميدان التحرير، على قواعد عالية للغاية».