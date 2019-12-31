«الري» و«الزراعة» تبحثان وضع آلية للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه

وجه وزيرا الري محمد عبد العاطي، والزراعة السيد القصير، بوضع آلية لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو، وعدم هدر المياه؛ في ضوء ما نواجهه من تحديات مائية.

وناقشت اللجنة التنسيقية بين «الزراعة» و«الري»، في اجتماعها رقم 22 برئاسة الوزيرين، موقف زراعة الأرز للعام الجديد، واتفقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياه، وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات مع تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.

وشهد الاجتماع دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص خارج مجرى النهر؛ بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة ضمانا لعدم التأثير على نوعية المياه.

ووافقت اللجنة، خلال الاجتماع، على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه في الأراضي الجديدة والقديمة.

كما تابع اجتماع اللجنة التنسيقية موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ، وأكد ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياه.

وفي سياق قريب، بحث وزير الزراعة، السيد القصير، الموقف التنفيذي للمنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم "كارت الفلاح"، وذلك بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري، والشركة المنفذة، ومسؤولي المنظومة بالوزارة.

وشدد وزير الزراعة على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات في جميع المحافظات لتعميمها؛ بعد إنجازها في محافظتي الغربية وبورسعيد.

ولفتت إلى ضرورة ضمان استدامة المنظومة، فضلا عن إزالة جميع العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب، وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد القصير أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية على التعامل مع المنظومة الحديدة؛ للتيسير على المزارعين والمتعاملين، في إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.