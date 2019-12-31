الرئيس العراقي يدعو المحتجين إلى الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم /الثلاثاء/ المحتجين إلى الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية ببغداد وعدم تصعيد الموقف، مشيرا إلى أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية سيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.

وقال صالح - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "العراق يتعرض إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه، فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزا للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية".

وأضاف أن الاحتجاج السلمي حق مشروع ومكفول حسب الدستور، لكن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق يعد ضربا لمصالح العراق وسمعته الدولية بوصفه دولة ذات سيادة تحترم تعهداتها واتفاقياتها وتحمي البعثات الدبلوماسية داخل حدودها، فهذا استهداف للعراق وسيادته ودولته قبل ان يكون استهدافاً لأي طرف آخر.

وتابع "واجب القوات الأمنية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة، وهذا من صميم واجبها، ومن واقع الحرص على الأمن العام ندعو المحتجين إلى الانسحاب من السفارة ومقترباتها وعدم تصعيد الموقف".

وقال صالح إنه أبلغ القائد العام للقوات المسلحة بأن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه القوات الأمنية بصرامة، وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.