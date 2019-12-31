أفادت مصادر لهيئة الإذاعة اليابانية بأن محكمة طوكيو الجزئية قررت مصادرة مبلغ كفالة الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن الفار في لبنان والمقدرة بـ1.5 مليار ين ياباني (13.8 مليون دولار أمريكي).

وقالت المصادر -حسبما ذكرت الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء- إن مدعي العموم في طوكيو طلبوا مصادرة الكفالة بعد إصدار غصن بيان يعلن فيه عن تواجده في الوقت الحالي في لبنان، مشيرة إلى أنه في حال عودة غصن إلى اليابان سيتم احتجازه في مركز اعتقال.

وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن في شهر نوفمبر من العام الماضي في ضوء ما أظهرته التحقيقات من وجود شبهات عن قيامه بالتهرب الضريبي حيث تبين إنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصّل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الخمس الأخيرة، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.

وأُخلى سبيل غصن بكفالة مالية مع منعه من مغادرة اليابان على ذمة القضية المتهم فيها غير أنه استطاع الفرار بصورة مفاجئة لم تتضح تفاصيلها حتى الآن والوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الاثنين.

وقال غصن - في بيان أصدره ممثله الإعلامي في نيويورك - "لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز ويفترض الذنب،" مضيفا "لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي، ويمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الاعلام، وهذا ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل."