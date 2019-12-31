محافظ الدقهلية: صرف مساعدات مالية وعلاج على نفقة الدولة وفرص عمل بالقطاع الخاص

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وافق أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على صرف مساعدات مالية فورية لـ8 حالات من المواطنين وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقتة، بالإضافة إلى صرف معاش مؤقت لـ4 حالات.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية، بتوفير 9 فرص عمل في القطاع الخاص على أن يتم تسليمهم العمل في أقرب وقت ممكن مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية.

كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بتوفير علاج على نفقة الدولة لـ3 مواطنين وتوفير كافة أنواع الرعاية والعناية الصحية لهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي.