تحالف الفتح العراقي: واشنطن لم تلتزم بالمواثيق الدولية

أكد تحالف الفتح العراقي اليوم /الثلاثاء/ أن واشنطن لم تلتزم بالمواثيق الدولية وما حصل اليوم رد فعل للاستهداف الأمريكي الأخير على مقار الحشد الشعبي.

وقال النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الاستهداف الأخير لمقار الحشد الشعبي دليل على الروح العدوانية للإدارة الأمريكية التي لطالما استهدفت فصائل الحشد من دون ذنب أو سبب سوى مساهمته في تطهير الأراضي العراقية ومحاربة عصابات داعش الإرهابية".

وحث الإدارة الأمريكية على ضرورة "أن تعلم جيداً بأن الشعب العراقي غاضب من سياستها العدوانية تجاه العراق"، مشيراً إلى أن "سياستها هي التي تسببت بالأحداث الماضية من خلال عصابات الجوكر".

وأضاف أن "ما حصل اليوم أمام السفارة الأميركية هي رسالة سلمية واضحة تعبر عن الرفض والتنديد إتجاه العدوان الأمريكي"، موضحاً أن "سياسة أمريكا عدوانية سواء أكانت على المستوى الأمني أو الاقتصادي، وعلى الحكومة والرئاسات أن تضع حداً للاستهداف الأمريكي"، متابعا أن "واشنطن لم تلتزم بالمواثيق والعهود، وتظاهرات اليوم أمام السفارة تعبر عن حالة الرفض لتجاوز حدودها".