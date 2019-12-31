الدفاع الروسية تتسلم مروحية ثانية جديدة من طراز «مي-38 تي»

تسلمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، المروحية الثانية الجديدة من طراز "مي -38 تي"، والتي جرى تصنيعها بمصنع قازان لصناعة المروحيات.

وذكرت شركة "مروحيات روسيا" القابضة - في بيان - أنها سلّمت وزارة الدفاع الروسية في عام 2019 أول مروحيتين من طراز "مي-38 تي"، مشيرة إلى أنه أثناء إجراء الاختبارات والتجارب الخاصة بالتسليم والاستلام تم التأكد من جودة إنتاج هذه المروحيات.

وأضافت أنه جرى فحص المروحية مجمعة بالكامل في ورشة التجميع النهائي مع التأكد من سلامة عمل جميع المنظومات والأنظمة، منوها إلى تنفيذ جميع أنواع الاختبارات والتجارب المنصوص عليها في العقد الحكومي الخاص بصناعة هذه المروحية مع وزارة الدفاع.

يذكر أن صناعة مروحية "مي-38 تي" صنعت على غرار مروحية مدنية معتمدة من طراز "مي-38 " مع التطوير لتصبح المروحية الجديدة قادرة على تنفيذ مهام النقل والإنزال.

وشمل التحديث جعل مقصورة هذه المروحية قادرة على حمل 40 فرداً من أفراد الإنزال الجوي. كما أضيفت إمكانيات لاستخدام هذه المروحية في تنفيذ المهام الطبية وتركيب خزانات وقود إضافية عليها بغية زيادة مدى الطيران، حيث تبلغ سرعة الطيران القصوى لهذه المروحية 300 كم/ ساعة.

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