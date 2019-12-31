محافظ الجيزة: 120 مليون جنيه لتطوير 6 محاور وكبارى بالمحافظة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم تخصيص 120مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير الكباري والمحاور، وذلك تماشيا مع الرؤية التي تم وضعها لإحداث وجها حضاريا للمحافظة في 2020.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطوير واستكمال رفع كفاءة لـ6 محاور وكباري حيوية، وتشمل محورى 26 يوليو وصفط اللبن وكبارى الجيزة المعدني والعمرانية والساحل وثروت.

وأشار إلى أنه سيتم تركيب 1100 باكية حديدية لاستكمال تدعيم عناصر الأمان بمحور صفط اللبن، وتركيب عواكس ومهدئات للسرعة بالطرق المستوية أعلي المحور.

وذكر المحافظ أن ما تم تنفيذه بمحور صفط اللبن ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسب وقوع الحوادث، مضيفا تم ضخ إعتمادات مالية بلغت 50 مليون جنيه لتدعيم كافة عناصر الأمان بالمحور، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين

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تصريحات المحافظ جاءت عقب لقاءه بممثلي شركه المقاولون العرب القائمة على الأعمال وذلك بحضور المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.

ووجه المحافظ مسئولى الشركة القائمة بأعمال الصيانة، برفع كفاءة الأسوار الحديدية بمحور 26 يوليو وتدعيم المتهالك منها إضافة إلي تنفيذ ترميم لطبقة الرصف بالطريق، وإصلاح بعض القطاعات "المعيبة" في الاتجاه القادم من الجيزة إلى 6 أكتوبر وإصلاح الفواصل العرضية وذلك بما لا يتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالمحور.

وقال إنه تم الاتفاق علي تدعيم الأسوار الحديدية بكوبري الجيزة المعدني وتغيير طبقة "الايبوكسي" بالطريق لتلاشي حدوث أي إنزلاقات أو حوادث أعلي الكوبري، وذلك باعتباره أحد الكباري الحيوية التي تشهد كثافات مرورية علي مدار اليوم، مؤكدا على تطوير عناصر الأمان وصيانة الأسوار الحديدية ومراجعة الفواصل العرضية والشكل الجمالي للأسوار بكباري ثروت والساحل والعمرانية.