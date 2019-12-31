المفوضية الأوروبية ترحب بتوقيع اتفاق الغاز بين روسيا وأوكرانيا

رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء بتوقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق نقل الغاز والذي يؤثر أيضا على الإمدادات لأوروبا.

وقال ماروش شيفوفيتش نائب رئيس المفوضية في بيان صدر اليوم " إن هذا ليوم عظيم لأمان الطاقة في أوروبا، حيث تم وضع الامور في نصابها بشكل مرض".

وأضاف أنه من الناحية العملية، هذا يعني أن تدفق الغاز سوف يستمر من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا بحلول الأول من يناير 2020".

وتابع " هذه رسالة قوية للمستهلكين وقطاع الصناعة ،تظهر بوضوح أن الاتحاد الأوروبي يهتم ويفي بوعوده".

ورحب شيفوفيتش أيضا بالتوصل إلى اتفاق منفصل بين سلوفاكيا العضو بالاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، عملت المفوضية من أجل تسهيل التوصل إليه.

ووقعت روسيا وأوكرانيا أمس الاثنين اتفاقا بشأن نقل الغاز يمكن أيضا أن يؤثر على الإمداد إلى أوروبا الغربية.

وجاء التوقيع بين شركة "جازبروم" المملوكة للدولة الروسية، وشركة الطاقة الأوكرانية "نافتوجاز"، مساء الاثنين، بعد أن أمضى المفاوضون عدة أيام في مناقشة التفاصيل ، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر فيسبوك.

كما أكد رئيس "جازبروم"، أليكسي ميلر، ذلك الاتفاق، حسب وسائل إعلام روسية.

وكان المفاوضون تحت طائلة ضغط، حيث ينتهي العقد الحالي ، ومدته عشرة أعوام، يوم الثلاثاء. وسيكون العقد الجديد ساريا لمدة خمسة أعوام.

وتعتمد الكثير من الدول الأوروبية على الغاز الطبيعي الروسي الذي يتم ضخه عبر أوكرانيا. وغالبا ما كانت عملية مرور الغاز ، التي أكسبت أوكرانيا مليارات الدولارات في شكل رسوم، يتم تعطيلها بسبب النزاعات بين البلدين.

وحسب تفاصيل الاتفاق الجديد، سيكون حجم عملية نقل الغاز، أقل. في 2020، سيمر نحو 65 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا، مقارنة بـ 90 مليارا. وسينخفض حجم ذلك إلى 40 مليارا خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024.