مصدر أمني عراقي: المحتجون أحرقوا الباب الثاني للسفارة الأمريكية في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي ، اليوم الثلاثاء ، أن المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد..حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بأنه تم نشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وأقيمت صباح اليوم مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد..واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعون الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي احتجاجا على القصف الأمريكي.