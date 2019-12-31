شهدت السلطة القضائية خلال عام 2019، تغيير جميع رؤساء الجهات والهيئات المختلفة، في محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى وزير العدل والنائب العام، ذلك بعد انتهاء مدة الولاية القانونية للراحلين عن مناصبهم وبلوغ بعضهم سن التقاعد.

القيادات الجديدة للهيئات القضائية والنائب العام الذين تولوا المسئولية هذا العام بعد نيلها ثقة واختيار رئيس الجمهورية، ستستمر في مناصبها لمدة 4 سنوات أو حتى بلوغ سن التقاعد تطبيقًا للتعديلات الدستورية الجديدة 2019، وهو ما يخلق واقعًا جديدًا على ساحة القضاء المصري، يضمن استقرار الرؤساء في مواقعهم لفترات غير معتادة في السابق، في بين 3 و 4 سنوات، على خلاف ما كان متبعًا في عهد "الأقدمية" في تولي المناصب القضائية والتي كان يتغير فيها رئيس الهيئة أو السلطة كل عام تقريبا، عدا النائب العام.

ترصد "الشروق" في هذا التقرير، أبرز القضاة الراحلين عن مناصبهم والقيادات الجديدة في الهيئات والمناصب القضائية المختلفة، بالإضافة إلى بعض القضاة البارزين الذين فارقوا الحياة في 2019.

وزير العدل



في ديسمبر 2019، تولى المستشار عمر مروان عبد الله عرفة، منصب وزير العدل، خلفا للمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وذلك في تعديل وزاري شمل عدد من الحقائب الوزارية، بعدما كان يشغل مروان منصب وزير شئون مجلس النواب منذ فبراير 2017.



وتخرج مروان في كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا عام 1979، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1989، وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة محام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة ورئيسًا بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري في الفترة من عام 2011 حتى 2014، ويسحب له أنه أنجز مهمة التوكيلات الرسمية للمرشحين على رئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت بسلاسة تامة.



وخلال هذه الفترة أطلق على مروان لقب «كاشف الحقائق» بعدما تولى منصب الأمين العام لـ3 لجان لتقصى الحقائق منذ ثورة 25 يناير، التي تشكلت في فترات حكم المجلس العسكري والإخوان وما بعد ثورة 30 يونيو. كما حصل مروان على العديد من الدورات التدريبية من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والكويت ومصر في مجالات حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، وإدارة منظومة العدالة، والإدارة الانتخابية.



• محكمة النقض (رئيس مجلس القضاء الأعلى)



في يوليو 2019، تولى المستشار عبد الله أمين محمود عصر رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، خلفًا للمستشار مجدي أبو العلا الذي بلغ سن التقاعد القانوني.



المستشار عبد الله عصر من مواليد 7 أغسطس 1950 حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جداً، وعين معاوناً للنيابة العامة في ديسمبر من العام ذاته، وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر 1980، ثم رئيساً للنيابة العامة، حتى ندب بالتفتيش القضائي، ثم عين محامياً عاماً بالنيابة العامة عام 1990.



ورشح عصر للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم عين نائباً لرئيس المحكمة 1996، وندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ 2015 وحتى الآن، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة. وتم ندبه سابقاً عضواً بمجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة لمدة عامين، وأعير لمدة 6 سنوات نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات ورئيساً لدائرة بمحكمة القيم بالنقض.



• المحكمة الدستورية العليا



في يوليو 2019، تولى رئاسة المحكمة الدستورية المستشار سعيد مرعي، وذلك بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلفًا للمستشار حنفي الجبالي الذي بلغ سن التقاعد القانوني.



ودرس رئيس المحكمة الدستورية الجديد في كلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج منها عام 1976 بتقدير عام جيد جدًا، واستكمل دراسته بدبلوم الدراسات العليا في القانون العام وحصل عليه عام 1978 بتقدير جيد ثم درس العلوم الإدارية.



عين المستشار سعيد مرعي عام 1977 بمجلس الدولة كمندوب مساعدًا، وتدرج في الوظائف داخل المجلس حتى عام 1989 حيث عمل مستشارًا من الفئة أ، ولينتقل بعدها بعام إلى المحكمة الدستورية العليا، للعمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسًا لهيئة المفوضين، حتى شغل عام 2002 منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وليتم تعيينه رسميًا في يوليو الماضي رئيسًا للمحكمة.



وقام مرعي بتدريس مادة القانون المدني لطلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان، وشغل أيضًا منصب مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة السعودية، وكذلك مستشارًا لرئيس المحكمة الدستورية بالبحرين.



• النائب العام



في سبتمبر 2019 تولى المستشار حمادة الصاوي، منصب النائب العام، بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، خلفًا للمستشار نبيل صادق الذي انتهت فترة ولايته.



وتدرج المستشار الصاوي في المناصب القضائية بداية من تعيينه في النيابة العامة عام 1986، ثم انتقاله للعمل بنيابة الأموال العليا، وليشغل بعدها منصب قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ورئيسًا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية، لينتقل إلى نيابات المرور بالقاهرة حيث عمل رئيسًا لها لمدة 3 سنوات، كما شغل أيضًا منصب المحامي العام لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وعمل قاضي تحقيق بقضايا الفساد، واستمر في التدرج الوظيفي حتى عين نائبًا عامًا في 12 سبتمبر الماضي.



• مجلس الدولة



في سبتمبر 2019، تولى المستشار محمد حسام الدين منصب رئيس مجلس الدولة، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم، الذب بلغ سن التقاعد.



تخرج حسام الدين عام 1973 من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بتقديرعام جيد جدًا بترتيب الثاني، وتدرج في المناصب القضائية المختلفة داخل المجلس، بداية من تعيينه مندوبًا مساعدًا إلى أن وصل لرئاسة هيئة مفوضي الدولة، وذلك قبل أن يتم اختياره رئيسًا للمجلس.



وخلال سنوات عمله شغل المستشار حسام الدين رئاسة المحكمة الإدارية بالمنصورة، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ورئيساً للمحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة، كما عمل رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، وعضواً بالمحكمة الإدارية العليا، وترأس الدائرة الثانية فحص، وعضواً بالتفتيش الفني، ورئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وأيضًا تولى رئاسة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لمدة ثلاث سنوات.



• النيابة الإدارية



في يوليو 2019، تولى المستشار عصام المنشاوي منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، خلفًا للمستشارة أماني الرافعي لبلغوها سن التقاعد.



ويعد المستشار المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السادس والعشرون في تاريخ النيابة، وهو من مواليد أغسطس 1951، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1973، والتحق بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجًا في مناصبها المختلفة، حيث تولى العمل مديرًا لنيابات المنصورة وبلبيس والزقازيق وطنطا.



كما تم اختيار المنشاوي للعمل وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة ثم مديرًاً لمكتب فني الجيزة، لينتقل في يوليو 2018 للعمل مديراً للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.



• هيئة قضايا الدولة



في سبتمر 2019، تولى المستشار أبو بكر الصديق، رئاسة هيئة قضايا الدولة، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، خلفًا للمستشار حسين عبده لبلوغه سن التقاعد.



المستشار الصديق تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973، ليتم تعيينه بعد تخرجه مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة، وتدرج في المناصب القضائية المختلفة، حيث شغل منصب نائب رئيس الهيئة.



وعمل الصديق عضو بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، كما شغل عضوية المحكمين المعتمدين لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعضو الجمعية التأسيسية للمحكمة الاقتصادية العربية التابعة لمنظمة الوحدة الاقتصادية العربية.



وأعير الصديق للعمل بالمملكة العربية السعودية باحثًا قانونيًا بالبنك الزراعي العربي السعودي، ومستشارًا قانونيًا لوزارة النفط والصناعة البحرينية، كما أنه شغل أيضًا منصب مستشارًا قانونيًا لشركة قناة السويس للإنشاءات البحرية، ومستشارًا قضائيًا لمحافظتي الإسماعيلية والسويس ومصلحة الجمارك.