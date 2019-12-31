تسيير خطين جويين مباشرين بين غربي الصين ومدينتي «بودابست» و«نور سلطان»

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أعلنت الصين، إطلاق خطين جويين مباشرين يربطان مدينة "شيآن" عاصمة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين مع مدينتي "بودابست" بالمجر و"نور سلطان" بكازاخستان.

وذكرت سلطات مطار شيانيانغ الدولي الصيني -في بيان اليوم- أن شركة شنجهاي إيرلاينز التابعة لشركة تشاينا إسترن إيرلاينز، ستسير رحلتين أسبوعيا على خط (شيآن - بوداسبت).

وبالنسبة إلى خط (شيآن - نور سلطان)، ستقوم شركة سكات إيرلاينز الكازاخية بتسيير رحلتين أسبوعيا.

وشهد مطار شيانيانغ الدولي الصيني بمقاطعة شنشي الصينية تشغيل 19 خطا جويا جديدا خلال عام 2019، ارتفع بها عدد الخطوط الجوية الدولية التي تنطلق من المطار إلى 88 خطا تربط مدنا في 36 دولة.