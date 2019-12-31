احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد والسفير ومساعدوه يغادرون إلى أربيل







ذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع)، أن السفير الأمريكي وموظفي السفارة يتواجدون حالياً في القنصلية الأمريكية بمحافظة أربيل شمال العراق، والسفارة الأمريكية شبه خالية من الدبلوماسيين والموظفين، في الوقت الذي تظاهر عدد كبير من مناصري الحشد الشعبي أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

ونقلت الوكالة عن مصادر داخل السفارة الأمريكية ببغداد، قولها إن السفير الأمريكي وجميع الموظفين توجهوا، فجر اليوم الثلاثاء، إلى محافظة أربيل، حيث يتواجدون الآن في القنصلية الأمريكية هناك.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن القوات الأمنية بدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المحتجين على قصف مقرات للحشد، أمام السفارة الأمريكية.

وكان محتجون اقتحموا، اليوم، المنطقة الخضراء وتجمعوا أمام السفارة الأمريكية للاعتصام؛ تنديدا بالغارات الأمريكية على مواقع لكتائب (حزب الله) في منطقة القائم غرب الأنبار.