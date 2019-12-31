مدينة نيويورك تختبر نثر قصاصات ورقية ملونة قبيل حفل رأس السنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

أجرت نيويورك يوم الأحد اختبارها السنوي لنثر القصاصات الورقية الملونة في الوقت الذي تستعد فيه المدينة للعروض المبهرة ليلة رأس السنة .

وخلال الاحتفال ، سيتم نثر ما يقرب من 1400 كيلوجرام من القصاصات الورقية الملونة من على أسطح المنازل في تايمز سكوير على خلفية عرض للألعاب النارية بينما يرحب المحتفلون بالعام الجديد.

وتم نثر حفنة من القصاصات الورقية الملونة على الحشود أمام هارد روك كافيه يوم الأحد لاختبار مدى ملاءمتها قبل الحدث الكبير.

ومن المتوقع أن يحتشد حوالي مليون شخص في تايمز سكوير ليلة الثلاثاء.