شريهان تحتفل بالعام الجديد بجلسة تصوير

احتفلت الفنانة شريهان، مع جمهورها بمناسبة العام الجديد، بصورة جديدة معن جلسة تصوير جديدة مع المصور الشهير كريم نور، نشرتها عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت عليها: "سنة سعيدة 2020".

وتستعد شريهان للعودة للساحة الفنية من جديد بعد غياب 30 عاما، من خلال عمل مسرحى جديد بعنوان "كوكو شانيل"، إنتاج العدل جروب، ويشارك شريهان عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين رئيس، إنجي وجدان، وإخراج هادي الباجوري.

واحتفلت شريهان بعيد ميلادها الـ55 في 6 ديسمبر الجاري، وتلقت بهذه المناسبة عدد كبير من رسائل التهنئة من محبيها وزملائها في الوسط الفني عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.