عون: نعمل على تأليف حكومة لبنانية فعالة تخاطب المجتمع الدولي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، العمل على لم الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي.

وأعرب عون خلال تصريحات صحفية اليوم في بيروت "عن تفاؤله بإمكان الخروج من الازمة الراهنة، قائلا "إننا نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع".

وتمنى أن "تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة تحسنا في الأوضاع بشكل تدريجي".

وأضاف أن "ما نفعله اليوم، هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، بعدما عانينا من تأثيرات الحروب الدولية في منطقتنا، وعلى رأسها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان".

واعتبر أن " الفوضى التي حكمت البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة انتجت الانفجار الذي يحصل اليوم، بسبب عدم قدرة الناس على تحمل المزيد".

وقال عون "إذا بقيت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون فسحة من الهدوء، فستتفاقم الأزمة عما هي عليه اليوم، لأن النزول الدائم إلى الشارع وإقفال الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا".

يذكر أن لبنان يشهد احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، قدم على أثرها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالته تجاوباً مع إرادة المحتجين، بعد 13 يوماً من انطلاق الاحتجاجات الشعبية.

وجرى تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في19 ديسمبر الحالي، ويقوم دياب بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.