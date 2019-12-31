 وزير الدفاع الكويتي يتفقد قوات بلاده المشاركة في عملية «إعادة الأمل» بالسعودية - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الكويتي يتفقد قوات بلاده المشاركة في عملية «إعادة الأمل» بالسعودية

الشيخ أحمد منصور الأحمد
الشيخ أحمد منصور الأحمد
الكويت - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 2:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 2:44 م


توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، لتفقد القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل".

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع ، في بيان صحفي اليوم ، إن سفير الكويت لدى السعودية الشيخ على خالد الجابر الصباح رافق وزير الدفاع مع ووفد رفيع المستوى.

يذكر أن عملية "إعادة الأمل" هي عملية عسكرية ينظمها التحالف العربي ضد الحوثيين، وأُعلن عنها في 21 أبريل 2015، وذلك بعد أن أعلنت قيادة التحالف عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن.


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