وزير الدفاع الكويتي يتفقد قوات بلاده المشاركة في عملية «إعادة الأمل» بالسعودية



توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، لتفقد القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل".

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع ، في بيان صحفي اليوم ، إن سفير الكويت لدى السعودية الشيخ على خالد الجابر الصباح رافق وزير الدفاع مع ووفد رفيع المستوى.

يذكر أن عملية "إعادة الأمل" هي عملية عسكرية ينظمها التحالف العربي ضد الحوثيين، وأُعلن عنها في 21 أبريل 2015، وذلك بعد أن أعلنت قيادة التحالف عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن.