السودان يعتزم إرسال قوات إلى غرب دارفور بعد اضطرابات

الخرطوم (رويترز)

قالت السلطات في السودان يوم الاثنين إنها سترسل قوات إلى ولاية غرب دارفور وستعلق مفاوضات السلام مع الجماعات المسلحة لمدة 24 ساعة بعد انتشار أعمال عنف حول عاصمة الولاية.

ولم ترد تفاصيل عن حجم القوات أو الاشتباكات حول الجنينة، لكن وزير الإعلام فيصل صالح قال إن رئيس المجلس الانتقالي الحاكم في السودان ورئيس الوزراء سيزوران المدينة. وقال إن السلطات سترسل طائرات لنقل الجرحى إلى العاصمة الخرطوم.



وقال أحد سكان الجنينة لرويترز إن أعمال العنف اندلعت بعد أن لقي جندي من قوات الدعم السريع حتفه طعنا مع اثنين من أقاربه ردا فيما يبدو على حوادث صدمت فيها سيارات بعض السكان.



وأضاف الساكن أن الجماعات العربية ردت يوم الاثنين على مقتل الجندي من خلال مداهمة مخيمات للنازحين داخليا قرب الجنينة، مما أسفر عن مقتل أشخاص وماشية في الجنينة والمخيمات. وأكد ساكن آخر حدوث هجمات انتقامية.

ولم يتضح عدد القتلى والجرحى. وأعلنت حكومة الولاية حظر التجول في عموم غرب دارفور.