تطوير ترعة حافظ الشرقية بالمنيا بتمويل إيطالى أكثر من مليوني يورو

قال أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المنيا، إن وفد برنامج الاتحاد الأوروبي قام بجولة تفقدية لترعة "حافظ الشرقية" لاستكمال أعمال التطوير وإعادة التأهيل بتمويل إيطالى قدره مليونين و118 ألفا و502 يورو.

وأوضح السكرتير المساعد -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم اختيار 3 ترع من محافظة المنيا للتطوير وهى (ترعة الدسوت بالمنيا، ترعة آبا الوقف بمغاغة، ترعة حافظ الشرقية) من قبل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج المنحة الايطالية لتطوير فروعها ومساقيها، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مياه الري والحد من المخلفات الزراعية.

ولفت إلى أن مشروع تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية يتضمن إحلال وتجديد 17 مسقى مفتوحة تقليدية بمساقٍ مصممة بأنابيب ري، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5 مساق مفتوحة، فضلًا عن تركيب محطات ري ميكانيكية، وإعادة تأهيل قناطر هيدروليكية وتحسين مرافق الري.

وأشار إلى أن الوفد التقي بعدد من الفلاحين الذين أشادوا بأهمية المشروع وتوفير المياه للري، كما زار الوفد محطة العوام الجديدة لرفع المياه وتغذية الترعة.