رئيس وزراء روسيا: تسوية جميع الأمور المتعلقة باتفاق الغاز مع أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، تسوية جميع الأمور المتعلقة باتفاق الغاز مع أوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق بمثابة حل توفيقي ضروري.

وقال ميدفيديف، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنك) الروسية اليوم الثلاثاء: "لم تتم تسوية جميع المشاكل، ولكن توقيع الوثائق المتعلقة بالاتفاق، توضح أن أكثر المسائل صعوبة يمكن تسويتها والتفاوض بشأنها، وسوف تستمر عملية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا وفق شروط تناسب كلا الطرفين".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إن الاتفاق من شأنه تسوية الوضع بشأن إمدادات الغاز المباشرة إلى أوكرانيا بسعر منخفض كيفما يحدد البنك المركزي الأوروبي".

وتتوقع كييف أن تتلقى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من العائدات خلال فترة الاتفاق المحددة بخمس سنوات.

ووقعت روسيا وأوكرانيا بروتوكول تعاون في مجال الغاز، في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن يدخل حيز النفاذ الأول من يناير 2020.