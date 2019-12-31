تراجع عدد حوادث عرقلة الطائرات المسيرة لحركة الطيران بالمطارات الألمانية

سجل عدد الحوادث الخطيرة التي تسببها الطائرات المسيرة في المطارات الألمانية تراجعا حتى نهاية نوفمبر من العام الحالي.

وأعلنت الهيئة الألمانية لسلامة الطيران في فرانكفورت، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 120 حادثة من هذا النوع في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي، مقابل 152 حادثة في نفس الفترة من العام الماضي.

واضطرت العديد من المطارات في ألمانيا إلى قطع حركة التشغيل في العام الحالي بسبب رصد طائرات مسيرة.

ومن المنتظر أن يتم طرح الأعداد الخاصة بهذا النوع من الحوادث عن مجمل العام الحالي في الفترة بين أول حتى منتصف يناير المقبل.

ويبدو أن أعداد هذه الحوادث لن يزيد في مجمل العام الحالي على الأقل.

وكانت الهيئة الألمانية لسلامة الطيران سجلت 158 حادثة إعاقة لحركة الطيران في المطارات في مجمل العام الماضي.