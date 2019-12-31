الهنود يخططون لاستقبال 2020 بتنظيم احتجاجات على قانون الجنسية الجديد

استعد الآلاف من المواطنين في الهند لبدء العام الجديد اليوم الثلاثاء، بالتجمع في الشوارع للاحتجاج على قانون الجنسية الجديد المثير للجدل.

وتحدى العشرات من مواطني نيودلهي الطقس البارد للانضمام إلى مجموعة من النساء المحتجات في حديقة "شاهين باغ" خلال الليل، حيث قاموا بالغناء والرقص وإلقاء الشعر، كما تجمع مئات آخرون عند /بوابة الهند/ الرمزية الشهيرة لإقامة ما يمكن أن يطلق عليه اسم "حفل احتجاج".

وحفلت وسائل التواصل الاجتماعي بالدعوات المطالبة بالانضمام هذه الاحتجاجات. وجاء في منشور يعلن عن قضاء "عشية رأس العام الجديد عند /بوابة الهند/" في نيودلهي: "أحضر معك أدوات الرسم الخاصة بك، وشموع للتضامن، ولوحاتك، ووجباتك الخفيفة وأغطيتك".

ويشار إلى أن "بوابة الهند" هي عبارة عن صرح وطني كبير يقع في وسط نيودلهي، وهو من أكبر صروح الحرب في البلاد, كما يعتبر أحد أشكال أقواس النصر.

وتجمع أكثر من 1500 شخص، من بينهم أطفال يلوحون بالعلم الهندي، في منطقة "شاهين باج"، التي يقطنها عدد كبير من السكان المسلمين.

وقال منشور آخر على مواقع التواصل الاجتماعي "لنبدأ العام الجديد مع النساء المقاومات والأطفال في شاهين باغ".

وكانت النساء- طالبات وربات منزل وعاملات محترفات- يتجمعن في الحديقة كل ليلة منذ أسبوعين، في واحد من أبرد مواسم الشتاء في نيودلهي.

كما تم تنظيم احتجاجات مماثلة في مواقع مخصصة في كلكاتا ومومباي وبنجالور وتشيناي.

وشهدت الهند تنظيم مظاهرات لأكثر من أسبوعين ضد قانون تعديل المواطنة لعام 2019، الذي يحذف المسلمين من قائمة الجماعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة يحق لها الحصول على الجنسية بصورة سريعة.

وقال منتقدون إن القانون يتحدى الدستور الهندي العلماني، ويشكل محاولة لتهميش الأقلية المسلمة في الهند.

وكانت معظم الاحتجاجات سلمية، إلا أن الاحتجاجات التي وقعت في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد، وفي أماكن أخرى، تحولت إلى أعمال عنف، مما أدى إلى مقتل 23 شخصا.