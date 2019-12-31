رئيس النمسا يهنئ بلاده بمرور 25 عاما على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي





وجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الثلاثاء، التهنئة إلى شعب بلاده بمناسبة العام الجديد وبمناسبة مرور25 عاما على انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير عام 1995.

وقال الرئيس النمساوي، في تصريحات اليوم، إن انضمام النمسا لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل 25 عاما كان يوما مشهودا وتحولا تاريخيا غير مسبوق، مشيرا إلى إيمان بلاده بأن الوحدة تعني القوة.. لافتا إلى أن أوروبا أقوى بكثير الآن من البقاء كدول منفردة.

وشدد على أن فكرة العمل الجماعي مهمة من اجل مستقبل افضل وتجعل من قدراتنا الوطنية الفردية قوة يجب أن تأخذها القوى العالمية الكبرى على محمل الجد لافتا إلى ان الاتحاد الأوروبي يمثل قصة نجاح ومسئولية من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل.

وأكد فان دير بيلين على أنه لا يمكننا حل التحديات الدولية بمفردنا مثل أزمة المناخ و سياسات الطاقة و البطالة والفقر والحروب والنزوح والهجرة والعنف والإرهاب و التحول الرقمي.. مضيفا "أننا معا فقط نكون قادرين على مواجهة كل تحديات ومتغيرات السياسة العالمية".