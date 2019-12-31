ياسمين فؤاد: إعلان الـ27 من يناير يوم البيئة الوطني اعتبارا من 2020

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة أعلنت يوم الـ27 من يناير يوم البيئة الوطني، لافتة إلى بدء اعتماده اعتبارًا من عام 2020.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن اختيار تاريخ 27 يناير يرجع إلى موافقته اليوم الذي أُطلق فيه أول قانون للبيئة في مصر، مشيرة إلى أن الاقتراح جاء من منظمات المجتمع المدني التي كانت تحتفل بهذا اليوم بدون اعتماده رسميًا.

وأشارت إلى أن الوزارة توجهت بطلب للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتصديق على القرار بأن يصبح اليوم رسميًا، موضحة أن فعاليات اليوم ستشمل نزول الشارع وحث المواطنين على القيام بممارسات صديقة للبيئة.

وتابعت: «كل مواطن يقوم بشيء؛ زراعة وردة، أو إطفاء النور ساعة في منزله، أو تغيير المشاكل الخاصة بموتور السيارة، أو النزول دون استخدام أي بلاستيك»، مؤكدة أن الفكرة لعمل نوع من أنواع التحفيز.