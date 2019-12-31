برر وزير الزراعة البنيني، جاستون دوسوهوي، بكاءه خلال خطاب لرئيس البلاد، الجمعة الماضية في بنين: "شعرت ببعض الانفعال في الغرفة، لأن الرئيس لم يهنئنا أبدًا، وفجأة، خلال المؤتمر، أدهشنا بالمديح والثناء".

وظهر الوزير وهو يبكي خلال خطاب لرئيس البلاد باتريس تالون أمام البرلمان، وذلك عقب إعلان الرئيس تحقيق جمهورية بنين المرتبة الأولى في زراعة القطن أفريقيًا. بواقع 678 ألف طن.



وفي 16 يوليو 2019 الماضي، توقع تقرير لمعلومات السلع الأساسية لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، أن تكون جمهورية بنين هي أكبر منتج للقطن في منطقة الفرنك غرب إفريقيا 2019 - مثلما كانت في 2018- بإنتاج يقدر بنحو 850 ألف طن.

وأشار إلى أن تقرير تقديرات العرض والطلب الزراعية بالعالم الخاص بوزارة الزراعة الأمريكية أوضح أن الإنتاج المتوقع 2019/2020 لعشرة بلدان في المنطقة هو "بنين (1.450 ألف باله قطن)، مالي (1.425)، بوركينا فاسو (1.200)، كوت ديفوار (830)، الكاميرون (565)، توغو (265)، تشاد (200)، السنغال (35) ، جمهورية إفريقيا الوسطى (32) والنيجر (9)".

وبحسب التقرير بلغ متوسط إنتاج بنين خلال الخمس سنوات 435 كجم / هكتار، وهو ما يزيد عن متوسط الإنتاج خلال نفس المدة لمنطقة الفرنك البالغ 393 كجم / هكتار، وارتفع إنتاج بنين خلال السنوات الأخيرة بعد أن استثمرت الحكومة والقطاع الخاص في تحديث سلسلة توريد القطن بأكملها، ووفرت البذور والأسمدة في الوقت المناسب".

وتوقع التقرير أن يسجل إنتاج منطقة الفرانك للعام التسويقي 2019/2020، رقمًا قياسيًا يبلغ 6 ملايين بالة، بزيادة 0.6 مليون بالة 11% عن العام 2018، وأن تبلغ المساحة المنزرعة بـ 3.3 مليون هكتار، بزيادة 0.3 مليون هكتار 10% عن العام 2018.

ويزرع القطن في منطقة الفرنك عادة من مايو إلى يوليو ويتم حصاده من أكتوبر وحتى ديسمبر، وبدأت الزراعة من 1 مايو وحتى 14 يوليو 2019 مع بداية هطول الأمطار الموسمية، وكان معدل هطول الأمطار المتوسط إلى ما فوق المتوسط .

وكانت بوركينا فاسو أكبر منتج للقطن في منطقة الفرنك الفرنسي منذ عام 2004، وحتى العام 2016، لكنها تراجعت في 2017، لتتفوق عليها مالي، واستمر التراجع في 2018، بسبب التكاليف المرتفعة لمبيدات الآفات التي واجهها المزارعون للسيطرة على ديدان الحشد (الخريف)، التي تتغذى على أكثر من 80 نوعًا مختلفًا من النباتات، وغيرها من آفات القطن الشائعة خلال العامين.

ووفقاً لوزارة الزراعة البنينية يسهم القطن بنسبة 40 % من عائدات النقد الأجنبي، و12 إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 60 % من صناعة النسيج الوطنية، ويوفر دخلًا لأكثر من 300 ألف مزارع يدعم بشكل غير مباشر أكثر من ثلث السكان.

أصداء خبر وزير الزراعة البنيني، دفعت نقيب الفلاحين في مصر إلى أن يتوقع في تصريحات صحفية، أن يبكي وزير الزراعة المصري على زراعة القطن في مصر العام المقبل 2020، وذلك حزنا على القطن المصري، مضيفًا أنه يتوقع تراجع مساحات زراعة القطن لعام 2020، إلى 150 ألف فدان، مقابل 237 ألف فدان في 2019، وذلك بسبب الفشل في التسويق وتدني سعر الشراء من المزارعين.

في فبراير 2019 أعلنت وزارة الزراعة خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن بنسبة 40.5%، لتصل إلى 200 ألف فدان، وذلك لحين وضع المنظومة المتكاملة للتنمية، لتفادي حدوث أزمة تسويقية كما حدث في الموسم السابق، حيث أرجع الوزير الهدف من خفض المساحات إلى وجود فائض في المحصول، وعدم وجود مشترين.

وفي مارس 2016، فاز رجل الأعمال باتريس تالون، المعروف باسم "ملك القطن" ، بالانتخابات الرئاسية، على منافسة على رئيس الوزراء ليونيل زينسو ، مرشح الحزب الحاكم ، الذي كان يحظى بدعم الرئيس المنتهية ولايته بوني يايي.

وفي أبريل من العام نفسه، خفف الرئيس الجديد آنذاك، القبضة الحكومية المفروضة على صناعة القطن، بعد أن أعادت حكومته السيطرة على القطاع مرة أخري إلى الجمعية المهنية للقطن AIC، وكان قد وعد بإحياء الصناعة.

وفقًا لتقرير لوكالة رويترز، قوبل القرار بحذر من قبل العاملين بالقطاع، الذين خشوا من تكرار الأخطاء التي حدثت في عملية الخصخصة السابقة.

أحد كبار المسئولين في الرئاسة، باسكال إيريني كوباكي، دافع عن القرار وقال "إن البيئة الاستثنائية التي يتطور فيها قطاع القطن [من خلال نظام تديره الدولة] أخافت المستثمرين ، ومن المهم إحلال النظام".

AIC وهي جمعية تابعة للقطاع الخاص شارك في قيادتها تالون في السابق، أدارت القطاع بداية من عام 2009، لكن رئيس البلاد آنذاك، توماس بوني يايي، والذي حل محله تالون فيما بعد، أمر الحكومة بالسيطرة على القطاع في أبريل 2012، معللًا ذلك بمشاكل إدارية وقلة الشفافية في إنفاق الدعم الحكومي.

وقال ألبير هونلونكو خبير اقتصادي: "لقد كانت AIC مريضة ... لم يتم تصحيح النظام". "الروابط بين المشغلين ليست واضحة. نحن بحاجة إلى قانون يحكم العقود بينهما ".

جاء قرار يايي بعد خلاف مع تالون، مما دفع البعض إلى النظر إلى هذه الخطوة على أن لها دوافع سياسية، لكن البعض الآخر رأى في انخفاض الإنتاج دليلاً على وجود مشاكل حقيقية في القطاع.

بحسب بي بي سي كان تالون في السابق حليفًا وثيقًا ليايي، ومول حملاته الانتخابية لعامي 2006 و 2011. وفي عام 2012 هرب تالون إلى فرنسا بعد اتهامه بالتورط في مؤامرة لتسميم بوني يايي، وهو ادعاء ينفيه بشدة. وفي مايو 2014 تلقى تالون عفوًا رئاسيًا وعاد من المنفى في أكتوبر 2015.

تحت إدارة تحت إدارة AIC (الحكومية)، انخفض إنتاج قطن البذور إلى 173000 طن خلال موسم 2011/2012، لكنها انتعشت ثلاثة مواسم أخرى بعد تولي الدولة للإنتاج إلى 393000 طن.

بحسب تقرير رويترز انتقد القرار لكونه لا يعالج افتقار بنين إلى مرافق التخزين، والقدرة على الحليج حيث اضطرت في الماضي إلى إرسال جزء من إنتاجها من القطن الخام إلى البلدان المجاورة لها ليتم حلجه ومعالجته، واستبعدت نفسها من جزء مهم من سلسلة القيمة، ورفض المزارعون أي نوع من الاحتكار سواء من الدولة أو القطاع الخاص.

لكن اليوم وبعد ما تحقق ووصولها إلى المرتبة الأولى أفريقيا في إنتاج القطن، يبدو أن الحكومة جعلت من الزراعة أولوية، وأن خطط الإصلاح التي تبنتها الحكومة من خلال وزارة الزراعة قد آتت ثمارها، حيث أنتجت التقنيات الزراعية الجديدة المدعومة باستثمارات ضخمة من أجل انتعاش سريع للاقتصاد عوائد مشجعة.

من أجل إحياء القطاع الزراعي، واجهت حكومة بنين تحديات من خلال برنامج عملها، من تحسين خصوبة التربة، وتشجيع الصناعات الرائدة، إلى ميكنة الزراعة، والحد من سوء التغذية.

لمحاولة كسر الإنتاج المنخفض لمحصول القطن، المحصول النقدي الرئيسي في البلاد، عملت الحكومة تدريجياً على توفير خدمة الميكنة وكوادر من المنسقين والمشرفين وموظفي دعم.

ويقول لوران أدجاكا كاكب من أوائل منتجي القطن: خلال الحملة الأولى بقيادة سلطة الرئيس باتريس تالون، أنتجت 96 طناً من القطن. هذا العام، ولأول موسم بداية جديد، أنتجت 89 طناً. هذا الانخفاض بسبب سوء هطول الأمطار. ولموسمين كانت الأسمدة والمدخلات ذات نوعية جيدة وفعالة ويتم توفيرها لنا في الوقت المناسب.

قطاع القطن في بنين يغذي أكثر من 3 ملايين في بنين، له تأثير كبير على معدل نمو الاقتصاد في بنين، حيث أن 50 ألف طن ينتج عنها نقطة واحدة من النمو. بحسب تصريح لوزير الزراعة جاستون كوسي دوسوهوي، كان لدى بنين سياسة عرجاء في تصدير القطن، ولكن اليوم، في الموانئ وعلى الحدود، ليس القطن فقط هو الذي يتم تصديره؛ ولكن الأناناس، والكاجو ، والشيا ، وزيت النخيل، وجوز النخيل أيضا. هذه هي المشكلة. وبالتدريج ، نصل إلى هذا الهدف.