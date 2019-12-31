الحوثيون باليمن يعلنون إسقاط طائرة تجسس تابعة للقوات السودانية

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة تجسس تابعة للقوات السودانية التي تقاتل مع التحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال بيان مقتضب صادر عن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي العميد يحي سريع إن الدفاعات الجوية لهم "تمكنت من إسقاط طائرة تجسس نوع (فانتوم ) في منطقة الطينة بمديرية حيران في محافظة حجة".

وأوضح أن "الطائرة تابعة للقوات السودانية، وتم اسقاطها صباح اليوم بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية".

وبشكل متكرر تعلن جماعة الحوثي إسقاط طائرات للتحالف فيما يعلن الأخير إسقاط طائرات مسيرة بشكل مستمر تتبع الجماعة المتهمة بتلقي الدعم من إيران.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد الحوثيين دعما للرئيس عبدربه منصور هادي المقيم بشكل شبه دائم في عاصمة المملكة الرياض بعد أن تم نفيه من العاصمة صنعاء من قبل الجماعة الحوثية مطلع عام 2015.